Trump all’Onu: “Mentre altri parlavano di pace io l’ho realizzata, America più forte che mai” – Diretta

(Adnkronos) –

“Metta fine alla guerra”. E’ il messaggio che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inviato al suo omologo russo, Vladimir Putin, parlando con i giornalisti al suo arrivo oggi al Palazzo di Vetro, in occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

A seguire il suo intervento al Palazzo di Vetro. “Mentre altri hanno parlato, io ho agito. Mentre altri hanno parlato di pace, io l’ho realizzata. Mentre altri hanno ignorato le minacce, io le ho affrontate”, ha detto Trump rivendicando l’azione della sua amministrazione sul piano internazionale. “Mentre altri hanno parlato di coraggio, l’America lo ha dimostrato. Mentre altri hanno promesso forza, io l’ho usata per rendere l’America il Paese più potente del mondo”, ha aggiunto il presidente americano.

“Gli Stati Uniti non permetteranno più che le minacce contro il nostro Paese mettano radici in nessuna parte dell’emisfero occidentale”, ha scandito ancora, sottolineando che gli Usa sono pronti “se necessario” a usare la loro “incomparabile potenza militare” per garantire i loro “interessi nazionali vitali”.

“Posso dirvi con orgoglio che l’America è tornata e il nostro Paese oggi è più forte che mai”, ha affermato nel suo discorso al Palazzo di Vetro. “L’America cresce, la nostra nazione si espande, il nostro Paese fa meglio che mai e il futuro è molto luminoso – ha aggiunto – la nostra economia è la più invidiata, il nostro esercito è più potente”.

All’arrivo all’Onu è andato in scena un botta e risposta con la Cnn. “E’ un onore essere qui, sono sorpreso che ci sia la Cnn a coprire la mia visita, non dovresti essere qui” le parole di Trump che si è rivolto così alla giornalista della Cnn, Kaitlan Collins, che gli chiedeva dell’opposizione del popolo americano alla guerra in Iran, facendo riferimento al suo bando con cui ha vietato ai giornalisti dell’emittente, e a quelli di Politico e Ms Now, l’accesso alla Casa Bianca.

Secondo quanto riporta la Cnn sul suo sito, la giornalista a questo punto ha ricordato al presidente che l’Onu ha dato l’accesso alla Cnn. “Voi avete detto che non avreste coperto la mia visita, non dovreste farlo”, ha risposto Trump, riferendosi al boicottaggio lanciato per protesta dal pool televisivo. “Ma vi dico, è un onore essere alle Nazioni Unite – ha poi ripetuto – stiamo facendo tanti progressi, il nostro Paese va veramente bene”.

In Cisgiordania c’è lo “spettro della pulizia etnica”, a causa della violenza israeliana, dell’espansione degli insediamenti e degli sfollamenti forzati di palestinesi che stanno “distruggendo il cammino verso la pace”, ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in apertura della 81esima sessione dell’Assemblea generale.

“L’offensiva contro i palestinesi a Gaza” seguita agli “abominevoli attacchi terroristici di Hamas” del 7 ottobre 2023 ha avuto “una portata di morte e distruzione senza precedenti in tutti i miei anni da segretario generale”, ha affermato Guterres.