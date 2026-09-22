Vannacci, contestati nome e simbolo di Futuro Nazionale: l’Ufficio Ue ammette opposizione di Nazione Futura

(Adnkronos) – L’ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) ha ammesso l’atto di opposizione presentato dall’associazione ‘Nazione Futura’ nei confronti del nome e del simbolo scelto da Roberto Vannacci per il suo partito Futuro Nazionale. L’atto di opposizione era stato presentato lo scorso febbraio dall’associazione presieduta da Francesco Giubilei sottolineando “l’elevato rischio di confusione e di somiglianza” tra il nome e il simbolo di ‘Futuro nazionale’ e quelli di ‘Nazione Futura’, oltre alla necessità di tutelare un diritto anteriore già consolidato. Secondo Nazione Futura, “l’uso effettivo e continuativo del proprio nome e segno distintivo costituisce un elemento idoneo a impedire la registrazione di un marchio sostanzialmente identico, soprattutto in presenza di ambiti di attività sovrapponibili”. Ora l’Ufficio Ue per la proprietà intellettuale ha ammesso l’atto di opposizione e inizierà la fase del procedimento in contraddittorio.

“Accogliamo positivamente la decisione dell’Ufficio dell’Ue per la proprietà intellettuale che dimostra il fondamento giuridico della nostra opposizione al marchio ‘Futuro Nazionale’, che riprende palesemente quello di Nazione Futura – spiegano il presidente di Nazione Futura, Francesco Giubilei, e il vicepresidente, Ferrante De Benedictis -. Vannacci dovrebbe cambiare il nome al proprio partito e prendere atto che la vera destra è quella dei conservatori. Nonostante il suo tentativo di utilizzare un nome tratto da quello della nostra associazione, attiva dal 2017, da febbraio a oggi siamo cresciuti ulteriormente superando i 100 circoli territoriali in tutta Italia. Inoltre a ottobre – concludono – inizieremo un tour su tutto il territorio nazionale per promuovere valori e proposte di una destra credibile senza slogan o idee campate per aria e del tutto irrealizzabili”.

“Giubilei festeggia troppo presto e, francamente, penso abbia seri problemi cognitivi”, replica così Vannacci. “Forse -dice all’AdnKronos- non ha letto bene ciò che gli ha scritto l’Euipo. Forse era distratto tra un’adulazione, una lusinga ed una piaggeria a questo governo. Ce lo diceva La Fontaine ‘tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute’ ovvero, ogni adulatore vive alle spese di colui che lo ascolta”.

“La realtà, come al solito, è ben diversa -dice il leader di Fn- L’Ufficio non ha accolto la sua opposizione, l’ha semplicemente dichiarata ammissibile. Ora dovrà ancora dimostrare di avere un diritto anteriore su ‘Nazione Futura’. Dire che io debba cambiare nome non corrisponde a quanto stabilito dall’Euipo”.

“Nel frattempo ‘Futuro nazionale’ è già un marchio denominativo regolarmente registrato dall’Euipo a mio nome. Quindi, ad oggi, nessuno mi ha intimato di cambiare nome. Inoltre, il simbolo di Futuro Nazionale è stato ammesso e utilizzato nella competizione elettorale suppletiva di Reggio Calabria; la Prefettura ha pubblicato manifesto dei candidati e fac-simile ufficiale della scheda. Questo non decide la controversia Euipo, ma conferma l’uso pubblico e ufficiale del simbolo nella competizione elettorale”, conclude.