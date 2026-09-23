Morto Rick Sollo, il cantante vittima di un incidente aereo in Brasile: trovato elicottero disperso, nessun superstite

(Adnkronos) – È stato ritrovato senza vita Rick

Sollo del duo country Rick & Renner. L’uomo viaggiava a bordo di un elicottero di cui si erano perse le tracce lunedì scorso mentre sorvolava la regione di Santa Catarina, in Brasile, a seguito di un violento temporale. Dopo ore di ricerche, che hanno visto impegnati anche esperti dell’Aeronautica militare, i resti del velivolo sono stati rinvenuti nel comune di Urubici, in una zona particolarmente impervia, insieme a quelli dei passeggeri: oltre al cantante, a bordo si trovavano il manager Bruno

Avelar e il videomaker Paulo Soares, oltre al pilota Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e al copilota Leopoldo Barros Teixeira. Nessuno è sopravvissuto.

L’elicottero risultava disperso dopo essere decollato da Porto Belo, sulla costa settentrionale dello stato, diretto a São Joaquim. L’analisi dei dati dei cellulari dei passeggeri ha permesso di individuare l’area in cui si sarebbero dovute concentrare le ricerche. Le cause dell’incidente – avvenuto in condizioni di maltempo nella zona – saranno oggetto di indagine da parte del Centro per l’investigazione e la prevenzione degli incidenti aeronautici (Cenipa).

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Meteorologia (Inmet), il momento della scomparsa del velivolo ha coinciso con un peggioramento delle condizioni meteorologiche nell’area compresa tra São Joaquim e Urubici, dove era stata diramata una allerta

rossa che segnalava una situazione di “grave pericolo” e prevedeva precipitazioni superiori ai 100 millimetri in 24 ore e possibilità di grandine.

﻿Il cantante, 59 anni, aveva condiviso una story su Instagram poco prima di imbarcarsi, come riferisce il quotidiano O Globo, insieme al manager Bruno Avelar, grande amico della stella del calcio Neymar.