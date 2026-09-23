Nel Reggino sequestrato uno yacht di lusso da oltre 10 milioni di euro

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Uno yacht di lusso battente bandiera britannica, del valore commerciale di oltre 10 milioni di euro, è stato sequestrato nel porto delle Grazie di Roccella Jonica, nel Reggino, nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Locri e condotta dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Al centro dell’inchiesta la presunta violazione del regime doganale di ammissione temporanea, che consente alle imbarcazioni extra Ue di navigare temporaneamente nelle acque dell’Unione europea in sospensione dei diritti doganali. Secondo gli accertamenti, lo yacht avrebbe superato il periodo massimo di permanenza previsto dalla normativa europea, facendo scattare l’obbligo di regolarizzazione fiscale.

I diritti di confine, comprensivi dell’Iva all’importazione, sono stati quantificati in oltre 2 milioni di euro. La mancata regolarizzazione della posizione dell’imbarcazione configura una violazione doganale che, nei casi previsti dalla legge, viene contestata come contrabbando.

Le indagini sono state condotte attraverso l’esame della documentazione di bordo, la ricostruzione degli spostamenti dell’imbarcazione e l’incrocio dei dati presenti nelle banche dati nazionali ed europee.

Sulla base degli elementi raccolti è stata contestata l’ipotesi di contrabbando aggravato ed è stato disposto il sequestro dello yacht, finalizzato alla tutela degli interessi erariali e al recupero delle somme ritenute evase.

L’operazione è stata eseguita dalla Sezione operativa navale della Guardia di finanza di Roccella Jonica e dal personale dell’Ufficio ADM Calabria 3 di Reggio Calabria, Area territoriale di Roccella Jonica.

-Foto ufficio stampa Adm-

(ITALPRESS).