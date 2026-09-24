Guerini: “Allarme Cia su attacchi russi con droni in Europa? E’ notizia giornalistica, va verificata”

(Adnkronos) – “La notizia di questa mattina” sulla Russia si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa prendendo di mira Paesi come Spagna, Francia o Italia, diffusa da El Mundo, “è una notizia giornalistica, quindi va verificata. Servono tutti gli approfondimenti del caso. E dobbiamo attendere cosa dirà il governo rispetto a una notizia che può inquietare l’opinione pubblica”. Così Lorenzo Guerini, presidente del Copasir, a ‘Start in onda su SkyTg24 in merito alla notizia del quotidiano spagnolo secondo cui la Cia avverte di possibili attacchi russi nei Paesi del Mediterraneo.

“Invito alla calma e prudenza. Siamo in un contesto molto complesso e molto carico di tensioni – aggiunge Guerini – sicuramente da parte della Russia, da parte di Putin c’è un’azione che al di là di quella militare in Ucraina che sta causando sofferenze e morte senza aggiungere alcun risultato, c’è anche la posizione della Russia nei confronti dei paesi confinanti”.

“La pressione su Polonia e repubbliche baltiche, è sicuramente una pressione che si sente in modo significativo, – continua Guerini – ma c’è una pressione anche sull’opinione pubblica con un’attività di disinformazione, nonché un testare la capacità di reazione della Nato: Si cerca di destabilizzare le società europee e, dobbiamo mantenere alta la guardia, mantenere alta l’attenzione e nel contempo governare anche possibili esasperazioni”.

“La notizia di possibili attacchi russi all’Italia è una bufala? Una notizia infondata? O c’è di più? Di concreto? Il luogo dove chiarire è il Parlamento. Il governo è atteso. Lo aspettiamo prima possibile”, commenta intanto il senatore Pd, Filippo Sensi, sui social.

A fargli eco, la vice presidente della commissione Esteri della Camera, la deputata democratica Lia Quartapelle: “La notizia di un possibile attacco di droni russi contro l’Italia merita un immediato chiarimento da parte del governo. È notizia fondata? Cosa sta facendo il governo, insieme agli altri paesi europei, per proteggerci da questi rischi?”.

“Io sono convinto che la Russia abbia come obiettivo quello di smantellare l’Unione Europea e che lo debba fare nella presidenza Trump, forse aspettando le elezioni di midterm, ma ha una possibilità unica, non di invadere un Paese europeo, ma di fare un attacco che ormai i vertici Nato e quelli dei servizi dei Paesi del Nord Europa danno per scontato”, spiega Carlo Calenda, leader di Azione ,a 24 Mattino su Radio 24.

“A quel punto scopriremmo che Trump ci fa ciao, ciao e probabilmente un pezzo dell’Europa altrettanto. La novità è che questa volta l’attacco viene supposto essere contro i Paesi del sud della Nato. Il che ha una logica. Putin ha bisogno che l’Europa si spacchi e faccia pressione sull’Ucraina per dargli il pezzo di Donbas che la Russia non è riuscita a conquistare. Questa cosa può avvenire in due modi: o attaccando un Paese nordico, la Lituania o l’Estonia e facendo vedere lo sganciamento di Francia, Italia, Spagna, eccetera o attaccando un Paese come Francia e Italia e vedendo che in questo modo Francia e Italia dicono fermi tutti, a questo punto ci vuole una pace, ma non la pace che Zelensky sta proponendo, cioè una tregua dove si smette di combattere e ognuno si tiene a quello che ha conquistato, ma una pace alle condizioni di Putin. Questa è una cosa che a me fa impazzire perché io provo a ripeterla in ogni dove mentre noi parliamo di cose assurde, mentre siamo sull’orlo di un conflitto il cui esito sarà l’esistenza dell’Europa o no”.