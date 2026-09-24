Il conte Spencer e il libro su Lady D: “Ho detto a tutti che presto sarebbe esplosa una bomba”

(Adnkronos) – “Molto, molto sorprese. Non se lo aspettavano”. Parola del conte Charles Spencer, fratello di Lady D, commentando la reazione all’uscita del suo libro ‘Canto del Cigno. Diana, mia sorella’ (in Italia per Mondadori), da parte delle due sorelle maggiori, Sarah McCorquodale, 71 anni e Jane Fellowes, 69 anni (quest’ultima sposata con Robert Fellowes, segretario particolare di Elisabetta II, scomparso nel 2024 e citato nell’opera).

Secondo il settimanale francese ‘Point de vue’, “durante la stesura del libro il IX conte Spencer non ne avrebbe parlato con nessuno. Una volta finito il lavoro avrebbe chiamato, non solo le sorelle, ma anche i nipoti, i principi William e Harry, anticipando che, presto, sarebbe deflagrata una bomba. “Un libro personalissimo – avrebbe dichiarato – interamente consacrato alla vita e alla morte di Diana. Solo la quarta moglie, Cat, era a conoscenza del tutto”.

In una intervista esclusiva al magazine americano ‘People’, il conte Spencer ha affermato: “Nessuna delle mie sorelle si aspettava la pubblicazione del libro. Stanno ancora elaborando il tutto”. Ed ha aggiunto: “Se avessi voluto scrivere un libro scandaloso, anche su Carlo III, sarebbe stato una bomba. Nulla di tutto ciò. Non ho voluto ledere la loro reputazione, pregiudicare le loro vite”.