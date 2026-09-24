X
<
>

Nations League, oggi Olanda-Germania: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

| 24 Settembre 2026 15:03 | 0 commenti

Nations League, oggi Olanda-Germania: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Big match nella prima giornata di Nations League. Oggi, giovedì 24 settembre, l’Olanda ospita la Germania – in diretta tv e streaming – nella nuova edizione della competizione per Nazionali, che domani vedrà impegnata l’Italia contro il Belgio all’Olimpico. Esordio per i nuovi ct: Jurgen Klopp sulla panchina tedesca e Xavi su quella olandese. 

 

La sfida tra Olanda e Germania è in programma oggi, giovedì 24 settembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Aké; Reijnders, Gravenberch, Koopmeiners; Malen, Gakpo, Lang. Ct. Xavi 

Germania (4-3-3): Nubel; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Pavlovic, Karl, Nmecha; Musiala, Havertz, Schade. Ct. Klopp 

 

Olanda-Germania sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma sarà visibile anche in chiaro su TV8. La partita si potrà seguire inoltre in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8. 

 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA