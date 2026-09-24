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Nuoto, primato mondiale nei 200 rana del giapponese Shin Ohashi

| 24 Settembre 2026 18:02 | 0 commenti

Nuoto, primato mondiale nei 200 rana del giapponese Shin Ohashi

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(Adnkronos) –
Shin Ohashi stabilisce il nuovo primato mondiale dei 200 rana. Il 17enne giapponese firma l’impresa in occasione dei Giochi Asiatici in corso di svolgimento a Tokyo. Ohashi ferma i cronometri sul tempo di 2’04″83, migliorando di 65 centesimi il precedente primato di 2’05″48, stabilito dal cinese Qin Haiyang ai Mondiali di Fukuoka nel 2023. Staccatissimi gli avversari: Denis Petrashov, argento per il Kirghizistan, chiude in 2’08″67, mentre il sudcoreano Cho Sung-jae vince il bronzo in 2’08″76. 

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