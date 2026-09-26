Ceuta, video mostrano militari picchiare migranti: il governo spagnolo apre un’inchiesta

(Adnkronos) – A quasi due mesi dalla crisi di Ceuta, dall’arrivo di migliaia di migranti, sono emerse immagini che mostrerebbero soldati spagnoli mentre inseguono e picchiano migranti. Il Daily Mail ha rilanciato video condivisi da media locali e in particolare uno che sarebbe stato girato a Ceuta e che mostra persone con la divisa militare che afferrano un giovane, lo trattengono, lo colpiscono, probabilmente con manganelli, prima che riesca a ‘sfuggire’, scivolando giù per una discesa piena di rifiuti.

A quasi due mesi dalla crisi migratoria che ha portato decine di migliaia di persone a Ceuta, emergono nuovi video che mostrerebbero militari spagnoli mentre inseguono, fermano e colpiscono alcuni migranti. Le immagini, verificate da elDiario.es, documentano diversi episodi avvenuti nelle ultime settimane nella città autonoma spagnola, al confine con il Marocco.

Il caso è stato rilanciato anche dal Daily Mail, che ha rilanciato alcuni dei filmati circolati sui media e sui social. In particolare uno dei video girato nell’area di Loma Colmenar, mostra persone con la divisa militare che afferrano un giovane, lo trattengono, lo colpiscono, probabilmente con manganelli, prima che riesca a ‘sfuggire’, scivolando giù per una discesa piena di rifiuti.

Altri filmati, rilanciati ancora dal Daily Mail, mostrano due persone in uniforme che picchiano un migrante per poi allontanarsi. Nel filmato, altri militari arrivano successivamente sul posto e si avvicinano al giovane, che si trova già a terra. Secondo la ricostruzione di elDiario.es, anche altri uniformati partecipano alle percosse. In un’altra sequenza, alcuni migranti vengono fermati e spinti verso una cunetta, dove vengono nuovamente colpiti con i manganelli.

Di fronte alla diffusione delle immagini, dalla Moncloa è arrivata una presa di posizione netta. “Esprimiamo il nostro totale sgomento e condanniamo queste immagini. Ovviamente il governo avvierà un’inchiesta”, hanno dichiarato fonti della presidenza del governo spagnolo a elDiario.es. EelDiario.es

L’esecutivo ha quindi annunciato un’indagine interna per accertare quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. Il ministero della Difesa, interpellato sui singoli episodi e sulle immagini, ha invece comunicato a elDiario.es che non avrebbe risposto alle domande. Al momento non sono stati resi noti né il numero dei militari eventualmente coinvolti né i tempi dell’inchiesta.

Le immagini ora al vaglio dell’opinione pubblica e delle autorità dovranno essere valutate nell’ambito dell’indagine annunciata dal governo, che dovrà chiarire la dinamica degli episodi, le responsabilità individuali e le eventuali conseguenze disciplinari o giudiziarie.