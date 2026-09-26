Totti compie 50 anni e vola a… Las Vegas, il compleanno con la famiglia ‘allargata’

(Adnkronos) –

Francesco Totti compirà domani 50 anni. E per celebrare il grande traguardo, l’ex Capitano della Roma ha scelto una trasferta a Las Vegas, concedendosi qualche giorno di festa in compagnia della sua famiglia allargata. Al suo fianco ovviamente la compagna Noemi Bocchi. Insieme alla coppia, non potevano mancare i figli di lei, Sofia e Tommaso, avuti dal precedente matrimonio con l’imprenditore Mario Caucci, e i tre figli che Totti ha avuto con Ilary Blasi, Cristian, Chanel e Isabel.

A renderlo noto è stata tutta la famiglia sui social che ha mostrato il volo su un jet privato e l’arrivo negli Stati Uniti, in Nevada, e infine la cena all’Hotel Bellagio, situato nel cuore della Las Vegas Strip. Il soggiorno, però, sarà breve: giusto per spegnere le 50 candeline e poi si torna a Roma. Noemi Bocchi dovrà rientrare presto infatti a causa degli impegni legati a Ballando con le stelle.