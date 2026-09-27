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Torino, bimbo di 5 anni investito: arrestata 24enne alla guida fuggita dopo incidente

| 27 Settembre 2026 13:03 | 0 commenti

Torino, bimbo di 5 anni investito: arrestata 24enne alla guida fuggita dopo incidente

AdnKronos
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(Adnkronos) – I carabinieri del nucleo radiomobile di Torino hanno arrestato una ventiquattrenne torinese con l’accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. La donna, ieri sera alle 23, a bordo della sua auto, aveva investito un bambino di 5 anni dandosi successivamente alla fuga. Il bambino ha riportato un trauma addominale e si trova in osservazione ma non versa in pericolo di vita.  

Sono in corso indagini finalizzate a ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. 

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