Djokovic: “Continuo a giocare perché voglio vincere”

(Adnkronos) – “A questo punto della mia carriera scelgo i tornei in cui mi piace giocare, nei quali ho avuto successo in passato e nei quali sento di essere accolto positivamente dai tifosi. Quest’anno Pechino era tra le priorità e sono davvero contento di essere qui”. Così l’ex numero uno del mondo Novak Djokovic in conferenza stampa in vista del torneo Atp 500 di Pechino, dove dal 30 settembre, disputerà per la settima volta in carriera il China Open, da lui vinto nelle precedenti 6 partecipazioni.

“Non gioco solo per godermi il pubblico, ma perché voglio vincere -sottolinea l’attuale numero 12 del ranking Atp, reduce dalla sconfitta all’esordio allo Us Open-. Questa è la motivazione principale, cercare di arrivare il più lontano possibile. Ho sempre delle aspettative nei miei confronti e, dopo la carriera che ho avuto, non posso accontentarmi di uscire ai primi turni di un torneo ed essere felice per questo. Punto sempre alle fasi finali ovunque partecipi. Ora non è diverso, né lo sarà finché continuerò a competere ai massimi livelli”.

Infine il 39enne serbo parla delle difficoltà da affrontare nel continuare a giocare da professionista. “Le difficoltà ci sono sempre. Sono anche delle opportunità per crescere, per imparare qualcosa di nuovo da quell’esperienza e cercare di trarne degli insegnamenti che possano essere utilizzati per migliorare, in qualsiasi forma questo miglioramento possa manifestarsi, come persona o come giocatore, nel periodo successivo. Cerco di avere questo tipo di mentalità e di coltivarla”.