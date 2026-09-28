Fondazione Marevivo, arca Fondi e Bper Banca, pulizia tratto costa ligure recuperati 115 kg rifiuti

(Adnkronos) – L’inquinamento da plastica e da rifiuti non biodegradabili continua a rappresentare una delle principali minacce per la biodiversità marina, per questo è necessario promuovere attività di salvaguardia ambientale, non solo nella stagione estiva. Sabato 26 settembre, Fondazione Marevivo, in collaborazione con Arca Fondi e Bper Banca, ha realizzato un’attività di pulizia nel tratto di costa ligure, considerata la spiaggia cittadina più sorprendente di Genova per la sua natura incontaminata, le acque cristalline e il suo valore paesaggistico e storico. L’attività ha consentito, grazie ai volontari di Marevivo, di recuperare circa 115 kg di rifiuti tra materiali indifferenziati, plastica e vetro. L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto ‘Arca Blue Leaders’, nato nel 2022 proprio dalla sinergia tra Arca Fondi SGR e Fondazione Marevivo Ets, allo scopo di proteggere gli ecosistemi marini e lacustri più fragili del Paese attraverso interventi mirati in aree costiere fragili. L’area di Vesima oggetto dell’operazione conserva un forte carattere naturale e rappresenta uno degli ultimi tratti della costa genovese in cui il paesaggio marino mantiene intatta la sua autenticità e bellezza. Vista la sua posizione e la trasparenza dell’acqua, è molto frequentata da turisti soprattutto nel periodo estivo, ma soprattutto i suoi fondali sono ricchi di rigogliose praterie di Posidonia oceanica, una specie che contribuisce a contrastare l’erosione costiera oltre a rappresentare un’importante nursery per tante specie marine. L’attività di pulizia contribuisce alla salvaguardia dell’ecosistema marino mediante la rimozione dei rifiuti abbandonati e promuove una maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela delle aree costiere. L’iniziativa sottolinea il valore della collaborazione tra associazioni, volontari e comunità locali nella diffusione di una cultura della sostenibilità e della responsabilità ambientale.

“Intervenire sulla spiaggia di Vesima significa prendersi cura di un luogo prezioso e, al contempo, ricordare a tutti che la tutela dell’ambiente parte dai nostri comportamenti quotidiani. Ogni rifiuto raccolto e ogni persona coinvolta rappresentano un piccolo ma significativo passo verso una maggiore consapevolezza e rispetto del mare. I volontari sono il cuore pulsante di queste iniziative: con il loro impegno non solo contribuiscono a liberare le spiagge dai rifiuti, ma diventano protagonisti di un importante messaggio di sensibilizzazione rivolto a tutti i cittadini”, ha dichiarato Raffaella Valenti, Delegata Marevivo Liguria. “Il Municipio ha sostenuto questa iniziativa con forza attraverso la firma di un patto di collaborazione. Dopo altri interventi di pulizia sulle spiagge del Ponente, l’attenzione si rivolge a uno dei litorali, quello di Vesima, tra i più apprezzati e affascinanti della Riviera. Comune e Municipio hanno inoltre richiesto di accelerare i tempi per la rimozione di ciò che rimane della pizzeria interessata dall’incendio dello scorso marzo. Siamo estremamente orgogliosi della scelta di questa spiaggia e ringraziamo tutti i volontari che hanno partecipato all’evento”, ha dichiarato Matteo Frulio, Presidente Municipio VII Ponente.

Giuseppe La Boria, Direttore Regionale Liguria Piemonte di Bper, aggiunge: “Partecipare ancora una volta a un evento di Marevivo permette di dimostrare il nostro impegno verso i temi della sostenibilità e della salvaguardia ambientale, che in Bper ricoprono un ruolo molto importante, come condiviso anche nel nostro bilancio di sostenibilità. L’appuntamento di Vesima va in questa direzione, confermando la nostra attenzione ai territori con iniziative concrete a tutela dell’ambiente”. “La giornata di pulizia a Vesima, realizzata insieme a Marevivo e Bper Banca, ci ha permesso di intervenire concretamente in un’area di particolare pregio, contribuendo alla rimozione dei rifiuti e alla salvaguardia dell’ecosistema marino. Crediamo che iniziative come questa testimoniano il valore di una collaborazione concreta con il territorio e la capacità di unire competenze, energie e responsabilità diverse per contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, con un impegno che guarda al futuro”, ha dichiarato Simone Bini Smaghi, Vicedirettore Generale e Responsabile Direzione Commerciale di Arca Fondi Sgr. Fondazione Marevivo ricorda che è essenziale proseguire su questa strada e promuovere iniziative sul campo per combattere l’inquinamento, diffondere comportamenti sostenibili e tutelare il nostro patrimonio naturale per le generazioni future.