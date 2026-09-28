L’Iran gela Trump: “Non sono previsti nuovi colloqui con Usa”

(Adnkronos) – Non sono previsti nuovi colloqui tra l’Iran e gli Stati Uniti, nonostante Donald Trump abbia lasciato intendere che avrebbero potuto riprendere rapidamente. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa governativa iraniana Irna. “La delegazione iraniana presente a New York (nell’ambito dell’Assemblea generale dell’Onu, ndr) non prevede negoziati con gli Stati Uniti”, scrive Irna, citando una fonte vicina alla delegazione. Donald Trump aveva dichiarato ieri ad Axios di aspettarsi una ripresa a breve dei colloqui con l’Iran, all’indomani del suo rifiuto di un piano formulato da Teheran per riaprire entro sette giorni lo stretto di Hormuz.

Secondo quanto riporta riporta il Wall Street Journal i mediatori stanno esercitando pressioni sull’Iran affinché faccia alcune concessioni sul suo programma nucleare al fine di riavviare i colloqui per il cessate il fuoco con gli Stati Uniti. Fonti coinvolte nei colloqui indicano che le possibilità di convincere l’Iran a placare Trump sulla questione per lui più importante sono scarse. Tuttavia, l’Iran ha fornito ai mediatori pochissimi segnali di una sua disponibilità a discutere del programma nucleare. I leader iraniani sono convinti della loro capacità di resistere a un prolungato blocco americano o a una nuova ondata di bombardamenti statunitensi, secondo funzionari mediorientali che mantengono contatti regolari con Teheran.