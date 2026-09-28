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Reggio Calabria, elezioni suppletive: Roscioli avanti. Occhiuto: “Vittoria”

| 28 Settembre 2026 19:17 | 0 commenti

Reggio Calabria, elezioni suppletive: Roscioli avanti. Occhiuto: “Vittoria”

Italpress, Calabria Italpress
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REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Quando sono state scrutinate 263 sezioni su 487, alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria è ampiamente in testa il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 53,62%.

Segue al 36,04% Francesco Antonio Benedetto del centrosinistra, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale con Vannacci è al 9,02% e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare all‘1,32%.

Su X, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto commenta con “Vittoria!” e un video dei festeggiamenti.

AFFLUENZA AL 22,34%

E’ del 22,34% l‘affluenza alle suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria. Questo il dato riferito dal Viminale quando sono disponibili i dati di di tutte e 487 le sezioni. Alle Politiche del 2022 nello stesso collegio l’affluenza era stata del 49,4%.

-Foto ufficio stampa Occhiuto-
(ITALPRESS).

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