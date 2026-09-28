Reggio Calabria, elezioni suppletive: Roscioli vince con il 51,02%. Occhiuto: “Vannacci ha preso sassate elettorali” / Video

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 51,02%, ha vinto le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria dopo lo scrutinio di tutte le 487 sezioni.

A seguire al 36,59% Francesco Antonio Benedetto del centrosinistra, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale con Vannacci si è fermato al 10,94% e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare ha chiuso con l’1,44%.

Su X, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto commenta con “Vittoria!” e un video dei festeggiamenti. “Vannacci voleva la sua Sassonia? A Reggio Calabria ha preso sassate elettorali”, ha commentato il presidente della Regione.

AFFLUENZA AL 22,34%

E’ del 22,34% l‘affluenza alle suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria. Questo il dato riferito dal Viminale quando sono disponibili i dati di di tutte e 487 le sezioni. Alle Politiche del 2022 nello stesso collegio l’affluenza era stata del 49,4%.

IL VIDEO

-Foto ufficio stampa Occhiuto-

(ITALPRESS).