Vespa: “Bruttissima caduta in casa mentre facevo ginnastica, ma sono stato fortunato”

(Adnkronos) –

Bruno Vespa ricostruisce, a margine dell’incontro al Prix Italia con Gianni Letta, la rovinosa caduta di qualche giorno fa, che gli ha procurato ferite sul volto, alla spalla e al braccio.

“Stavo facendo la ginnastica e mentre mi alzavo stupidamente non mi sono appoggiato e sono scivolato sul tappetino, andando a incrociare lo spigolo. E’ stata una caduta bruttissima, ma sono stato fortunato: la visita oculistica è stata perfetta”.

Sull’operazione dopo l’incidente domestico, spiega ancora il conduttore di Porta a Porta, “l’equipe del Gemelli è stata bravissima, mi è venuta in soccorso anche la maxillofacciale, il direttore del reparto di ortopedia, mi hanno rimesso in piedi in cinque ore per cui hanno operato il naso, l’omero, la spalla e mi hanno rimesso a posto perfettamente”.