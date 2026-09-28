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Wrestling, morto Benjamin Satterley a 40 anni: il giorno prima aveva combattuto un incontro

| 28 Settembre 2026 15:03 | 0 commenti

Wrestling, morto Benjamin Satterley a 40 anni: il giorno prima aveva combattuto un incontro

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(Adnkronos) – Il wrestler Benjamin Satterley, noto con in nome di Pac, è morto all’età di 40 anni. Il lottatore britannico ha perso la vita il giorno dopo aver partecipato all’evento ‘All Out’ tenutosi a Chicago, con le cause del decesso ancora ignote. L’All Elite Wresling, la Federazione statunitense, ne ha annunciato la scomparsa: “All Elite Wrestling è addolorato nell’annunciare la scomparsa di Benjamin Satterley, alias Pac”. 

“Originario di Newcastle upon Tyne, in Inghilterra, Satterley ha iniziato la sua carriera nel wrestling nel 2004 e ha continuato a esibirsi per organizzazioni di wrestling in tutto il mondo, affascinando i fan con mosse aeree innovative e incredibili capacità sul ring”, lo ha ricordato la AEW in un comunicato. 

Prima di entrare in AEW, Pac aveva militato anche nella World Wrestling Entertainment (WWE), nella New Japan Pro-Wrestling e nel Consejo Mundial de Lucha Libre in Messico. Satterley ha detenuto diversi titoli AEW e l’organizzazione ha affermato che ha partecipato ad “alcuni degli incontri più memorabili nella storia della AEW”. 

 

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