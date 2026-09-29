Alex Bellini e Team Luna Rossa super ospiti Ocean Film Festival 2026

Roma, 29 set. (askanews) – Dal 14 ottobre torna

Ocean Film Festival World Tour Italia, la rassegna cinematografica itinerante che nel 2026 celebra la sua decima edizione italiana con 22 appuntamenti da nord a sud del Paese, tra cinema e teatri e coinvolgendo una community sempre più ampia di appassionati di mare, sport, outdoor, esplorazione e sostenibilità.

Nato in Australia nel 2014 e arrivato in Italia nel 2017, Ocean Film Festival World Tour Italia è l’edizione italiana dell’Ocean Film Festival Australia e porta sul grande schermo una selezione internazionale di corto e mediometraggi dedicati all’oceano, agli sport acquatici, all’esplorazione e alla conservazione marina. In otto edizioni nelle sale, oltre all’edizione digitale del 2020, il festival ha coinvolto oltre 38.500 spettatori in 20 città italiane, anche grazie al contributo di oltre 400 volontari.

La decima edizione porta in Italia sei storie molto diverse tra loro, unite dalla capacità dell’oceano di mettere alla prova, sorprendere e trasformare chi lo attraversa. Attraverso sport, esplorazione, biodiversità, ricerca scientifica e conservazione, i film raccontano le molte facce dell’oceano e il rapporto profondo tra esseri umani e ambiente. Tra queste, “The Raftsmen”

riporta alla luce una delle più straordinarie imprese oceaniche del secolo scorso. Nel 1973, dodici uomini attraversarono il Pacifico su semplici zattere di legno di balsa, affidandosi al sole e alle stelle, affrontando 178 giorni e 16.000 chilometri di navigazione, il viaggio in zattera più lungo mai realizzato.

Un altro sguardo particolarmente potente arriva dalle gelide acque della Norvegia settentrionale. In “Stone Biter – Saving the Arctic Sea Forests”, il regista italiano Ismaele Tortella parte alla ricerca del pesce lupo e di un ecosistema che, sotto la superficie, rivela una realtà drammatica: la progressiva scomparsa delle foreste marine di kelp. Un viaggio che mette al centro la fragilità degli oceani ma anche le persone che stanno lavorando per ripristinarli.

Il surf diventa invece una storia di crescita, libertà e superamento degli stereotipi in “Tainá”, cinebiografia della surfista brasiliana Tainá Hinckel, e in “The Granny Grommets”, che racconta un gruppo di donne tra i 50 e gli 80 anni che scelgono di sfidare limiti anagrafici e convenzioni per imparare a cavalcare le onde.

Completano la selezione “A Dragon’s Dance”, immersione contemplativa nella vita del raro drago marino fogliato e nella fragilità della Grande Barriera Corallina Meridionale australiana, e “Ride of a Lifetime”, la storia di Alo Slebir e del suo sogno di affrontare la grande onda perfetta di Mavericks.

Come da tradizione, le proiezioni saranno accompagnate in diverse tappe dalla presenza di protagonisti del mondo del mare, dello sport, della scienza e dell’esplorazione, chiamati a condividere con il pubblico esperienze vissute in prima persona e a creare un dialogo attorno ai temi affrontati dai film.

A Milano, ad aprire idealmente la decima edizione sarà Alex Bellini, esploratore, divulgatore ambientale e autore, ospite sul palco durante la serata e protagonista del pre-evento gratuito “Blue Voices” del 14 ottobre al Teatro Carcano, dove presenterà il suo nuovo libro in un incontro dedicato alle grandi sfide ambientali e al rapporto tra uomo e natura.

Anche a Cagliari ci sarà un doppio appuntamento: il pubblico potrà incontrare il Team Luna Rossa sul palco e, prima dell’inizio della proiezione, nel pre-evento gratuito “Blue Voices” in cui si approfondirà il tema del rapporto tra sport, sostenibilità e tutela dell’oceano, insieme a Ogyre. Un appuntamento che porterà al centro del dialogo non solo la sfida sportiva, ma anche l’impegno concreto per la salvaguardia del mare e la diffusione di una cultura del rispetto dell’ambiente, soprattutto tra le nuove generazioni.

Tra gli altri protagonisti del tour figurano Giovanni Chimienti,

biologo marino e National Geographic Explorer, Andrea Morello, Presidente di Sea Shepherd Italia ETS e specialista nel contrasto ai crimini ambientali e nella conservazione marina,

Alessandro Dini, pioniere e promotore del surf italiano, e molti altri.

Con la decima edizione il tour arriva a 22 appuntamenti, con due nuove città, Rovereto e Catanzaro, quest’ultima prima tappa del festival in Calabria. “La decima edizione rappresenta un traguardo importante, ma soprattutto la conferma che in Italia esiste una comunità sempre più ampia di persone che desidera conoscere e vivere l’oceano. In questi dieci anni la rassegna è cresciuta insieme al suo pubblico e continuerà a portare nelle sale storie capaci di emozionare, ispirare e promuovere una vera cultura del mare”, dichiara Alessandra Raggio, CEO di ITACA The Outdoor Community, organizzatrice di Ocean Film Festival World Tour Italia.

Ocean Film Festival World Tour Italia è oggi più di una rassegna cinematografica: è una piattaforma culturale dedicata all’oceano, dove cinema, sport, esplorazione, scienza e ambiente si incontrano per avvicinare il pubblico alla conoscenza del mare e alla sua tutela, diffondendo l’ocean literacy.

Nel corso degli anni la rassegna ha sviluppato collaborazioni con realtà impegnate nella tutela degli ecosistemi marini, tra cui Water Defenders Alliance, l’alleanza promossa da LifeGate che riunisce aziende, istituzioni, cittadini, porti e il mondo della ricerca scientifica e tecnologica per proteggere la salute delle acque dall’inquinamento da plastiche e microplastiche, da oli e idrocarburi e dalla perdita di biodiversità.

A conferma del proprio impegno nella promozione della cultura dell’oceano, Ocean Film Festival World Tour Italia è membro del Comitato Nazionale del Decennio del Mare, su invito della Commissione Oceanografica Italiana presso il CNR, e ha ricevuto l’Endorsement dell’UNESCO Ocean Decade.

Quest’anno OCEAN Film Festival Italia sosterrà la raccolta di 5.000 kg di rifiuti marini e costieri tra ottobre e novembre 2026, contribuendo direttamente alle attività portate avanti da Ogyre insieme a pescatori e comunità locali.

Nella realizzazione dell’edizione 2026, Ocean Film Festival World Tour Italia è affiancato da SCUBAPRO, dal 1963 azienda di riferimento nel settore dell’attrezzatura subacquea.

Tra i partner dell’edizione 2026 figura per la prima volta

Watersight, realtà specializzata in fotografia e storytelling per gli sport e gli eventi legati all’acqua.

La manifestazione si avvale dell’Endorsement dell’UNESCO Ocean Decade, vede inoltre il Patrocinio dell’Ambasciata d’Australia in Italia e il supporto di ACSI, ACSI Surfing, Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee, Agesci, ANIS, COOL MATE, HSA Italia, Pacha Mama Surf House e Surf in Town.

Inoltre l’Ocean Film Festival World Tour Italia è affiancato da Ogyre, One Ocean Foundation, Fondazione Centro Velico Caprera, Water Defenders Alliance by LifeGate, Il Pianeta Azzurro, Marevivo e Sea Shepherd Italia. Media partner dell’edizione 2026 Radio DEEJAY, SkyTG24, Icarus, Saily.it, 4rove, SIRENEjournal.