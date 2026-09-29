Bambino lo prega e Calafiori gli regala la maglia, il gesto dopo Turchia-Italia

(Adnkronos) –

Riccardo Calafiori cuore d’oro dopo Turchia-Italia. Il difensore azzurro non è sceso in campo nella vittoria della Nazionale di Mancini contro quella di Montella, battuta 4-1 a Bursa nella seconda giornata di Nations League, ma era comunque tra i protagonisti più attesi dal pubblico di casa.

Calafiori è stato infatti protagonista di un siparietto con un bambino, che ha invaso il terreno di gioco solo per chiedergli la maglietta. Il video, diventato rapidamente virale su X, mostra il piccolo tifoso raggiungere il difensore dell’Arsenal e pregarlo con le mani giunte di regalargli la sua maglia.

Un desiderio realizzato da Calafiori, che si è tolto la maglietta e gliel’ha regalata, ricevendo, come ringraziamento, l’abbraccio del bambino, prima che fosse portato via dagli addetti alla sicurezza dello stadio.