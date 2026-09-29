Ddl antisemitismo, La Russa: strano facciano finta di non capire quello che dice Segre

Roma, 29 set. (askanews) – “Ho sempre rispettato tantissimo la senatrice Liliana Segre”, “mi sembra strano che facciano finta di non capire quello che dice e di trarne anche una logica conseguenza: nessuna legge è mai perfetta ma comunque propongo ai partiti che hanno delle remore di precisare il concetto nella loro dichiarazione di voto”, “il mio è un invito sommesso ad ascoltare le parole della senatrice Segre”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa intervistato da Annalisa Chirico all’ottava edizione di “The young hope” a Palazzo Wedekind a Roma.