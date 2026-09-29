Fratelli gambizzati a Santo Stefano in Aspromonte, un arresto

SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (REGGIO CALABRIA) (ITALPRESS) – Un’intensa attività d’indagine ha portato all’arresto del presunto responsabile della sparatoria avvenuta nella notte dello scorso 6 settembre nella frazione Mannoli di Santo Stefano in Aspromonte.

I Carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo, indagato per detenzione e porto illegale di arma da fuoco e lesioni personali aggravate.

L’episodio si è verificato al termine di una serata nel centro abitato della frazione aspromontana. Secondo la ricostruzione degli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, l’uomo avrebbe estratto un’arma da fuoco al culmine di una lite — per motivi ancora in corso di accertamento — ed avrebbe esploso diversi colpi contro due fratelli del posto, ferendoli alle gambe. Mentre le vittime venivano soccorse e trasportate in ospedale, i militari dell’Arma hanno subito avviato i rilievi tecnico-scientifici sul luogo dell’aggressione e ascoltato le prime testimonianze. L’analisi tempestiva degli elementi raccolti ha consentito di identificare rapidamente il presunto autore del gesto e definire un solido quadro indiziario.

L’Autorità Giudiziaria ha quindi disposto per l’indagato la misura cautelare dei domiciliari presso la propria abitazione. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari.

– Foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).