Malagò loda l’Italia di Mancini: “Si vede la luce in fondo al tunnel”

(Adnkronos) – “La vittoria dell’Italia in Turchia? E’ stata una bella serata, sotto tanti e tutti i punti di vista e perché qualche partita di calcio nella mia vita credo di averla vista, con il tifo da parte di ogni settore dello stadio, ma i ragazzi sono stati bravissimi. Un’atmosfera del genere, in una partita della Nazionale, non di una squadra di club, non mi era mai capitata. Vincere in uno scenario climatico così, con ragazzi ventenni, mi sento di dire che questo è solo il primo passo ma si vede la luce in fondo al tunnel”. Giovanni Malagò sorride il giorno dopo la vittoria della Nazionale per 4-1 contro la Turchia, in Nations League.

Il numero uno del calcio italiano ha parlato al termine della Giunta straordinaria del Coni: “C’è da sottolineare la prova dei diversi esordienti, una speranza alla quale ci dobbiamo aggrappare. Bisogna lavorare molto, il clima all’interno della squadra è molto buono e Mancini sta facendo la sua parte, cosi come Ranieri. Siamo contenti, ora andiamo avanti anche se io calendario non è semplice, è una cosa pazzesca. Con la Francia non sarà facile ma bisogna accettarlo”.