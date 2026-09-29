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Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, perquisizione nello studio di Gianni Di Vita

| 29 Settembre 2026 11:17 | 0 commenti

Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, perquisizione nello studio di Gianni Di Vita

Italpress, Mezzogiorno Italpress
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CAMPOBASSO (ITALPRESS) – Gli agenti della squadra mobile di Campobasso e gli uomini del Servizio centrale operativo della polizia di Stato sono entrati questa mattina per una perquisizione nello studio di commercialista di Gianni di Vita a Pietracatella, marito e padre di Antonella e Sara, morte per avvelenamento da ricina. L’ufficio si trova di fronte l’abitazione della famiglia Di Vita-Di Ielsi. Lo si apprende dai canali social del Tg1.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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