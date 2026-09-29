Suppletive Calabria, Vannacci: FnV vola e senza rinculare di un millimetro

1 minuto per la lettura
Reggio Calabria, 28 set. (askanews) – “Infrangere il muro del 10 per cento alle prime elezioni col simbolo di Futuro nazionale. Futuro Nazionale vola e conquista l’11 per cento. Senza aver mai rinculato di un millimetro”. Lo ha scritto su X il leader di FnV, Roberto Vannacci, a commento del risultato raggiunto dal suo candidato, Domenico Giannetta, nelle elezioni suppletive per il collegio di Reggio Calabria della Camera dei deputati.
“Noi siamo appena decollati, voi continuate pure a pensare alle scollature”, ha aggiunto con riferimento alle polemiche recenti per il suo rilancio sui social di una foto ritoccata della sottosegretaria di FI Matilde Siracusano.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA