Vertice leader centrodestra ‘chez’ Meloni, partita aperta sul sindaco di Milano. Tajani: “Al vaglio tutte le possibilità”

(Adnkronos) –

Stallo del centrodestra sul caso Milano. Oggi a pranzo, nella casa romana ( al Torrino) di Giorgia Meloni, si è tenuto un vertice dei leader della coalizione con all’ordine del giorno anche il nodo del candidato sindaco nel capoluogo lombardo in vista delle elezioni della primavera del 2027. Il summit, raccontano, presieduto dalla Meloni e a cui avrebbero partecipato Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, si sarebbe concluso con una fumata nera, ognuno sarebbe rimasto, per ora, sulle sue posizioni. Forza Italia continua a spingere per Matteo Perego, attuale sottosegretario alla Difesa, la Lega sponsorizzerebbe sempre Silvia Sardone, mentre Fdi ancora non avrebbe dato indicazioni su un proprio nome o preferenza. Anche Lupi, presidente di Noi Moderati, resterebbe tra i papabili. L’incontro è stato interlocutorio, i leader si riaggiorneranno, dice a mezza bocca un big della maggioranza.

In serata, a margine di un evento a Milano, Tajani ha di fatto confermato l’impasse: “Al vertice abbiamo esaminato la situazione, tutte le possibilità e Fi continua a ritenere che il miglior candidato possibile” per Milano “sia Matteo Perego perché è milanese, radicato sul territorio, ha una grande esperienza in materia di sicurezza, e per i milanesi oggi il primo problema è la sicurezza”.