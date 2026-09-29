Wanna Marchi e Stefania Nobile premiate in Campidoglio con il ‘Premio Internazionale della Cultura’

(Adnkronos) –

Wanna Marchi e Stefania Nobile hanno ricevuto il ‘Premio Internazionale della Cultura’ nella Sala della Promoteca del Campidoglio. Mamma e figlia sono state protagoniste, lo scorso 23 settembre, di un evento culturale ideata dall’editore Alessandro Gian Maria Ferri. Wanna Marchi e la figlia hanno ricevuto le onorificenze condividendo con orgoglio il premio ricevuto sui social.

L’ex regina delle televendite così ha commentato l’onorificenza ricevuta: “La vita è davvero strana, da una cella in galera e poi ti ritrovi in Campidoglio osannata, piena di complimenti, di applausi e di abbracci. Il Campidoglio non è per tutti”.

Parole che hanno riacceso il dibattito sul passato giudiziario di Wanna Marchi e Stefania Nobile e sulla loro presenza in una sede istituzionale come quella del Campidoglio. Sui social non sono mancate infatti le polemiche: “Senza limiti alla decenza”, “Siamo arrivati alla frutta, uno schiaffo alle persone oneste”, sono alcuni dei commenti comparsi online. Ma, accanto alle contestazioni, c’è anche chi crede in un cambiamento personale: “Si cambia, hanno sbagliato e lo hanno riconosciuto”, ha scritto un utente.