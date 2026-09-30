‘Fism for people’, a Cagliari due giorni dedicati alla prevenzione

(Adnkronos) – A Cagliari il 2 e 3 ottobre la Fism – Federazione delle società medico-scientifiche italiane – porta in città ‘Fism for people – Facciamo germogliare la prevenzione’, un’iniziativa dedicata a rendere la prevenzione più accessibile, concreta e vicina alle persone. L’appuntamento si svolgerà al T Hotel e al Parco della Musica, con il coinvolgimento di istituzioni, società scientifiche, professionisti sanitari, associazioni di pazienti e cittadini. La prima giornata, venerdì 2 ottobre – informa una nota – sarà dedicata al confronto scientifico e istituzionale. Il programma prevede sessioni su innovazione ed equità nell’accesso alle cure, prevenzione cardio-nefro-metabolica, vaccinazioni lungo l’arco della vita, salute della donna, medicina iperbarica e dipendenze.

Sabato 3 ottobre la prevenzione incontrerà direttamente la comunità con il ‘Villaggio della Salute’ al Parco della Musica e sette ambulatori specialistici al T Hotel. Dalle 10 alle 17 – riferisce la nota – saranno disponibili gratuitamente screening cardiovascolari, metabolici, ginecologici, oculistici e nefrologici, oltre a colloqui di ascolto e supporto psicologico e per le dipendenze. Le attività saranno curate dalle società scientifiche partecipanti. All’inaugurazione del Villaggio della Salute parteciperà Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari sociali della Camera.

“La prevenzione diventa efficace quando è comprensibile, accessibile e vicina alla vita quotidiana delle persone. Con ‘Fism for people’ – dichiara Loreto Gesualdo, presidente Fism – vogliamo mettere in relazione competenze e territorio, offrendo occasioni di informazione per la diffusione della cultura della prevenzione e di screening e promuovendo un approccio alla salute che accompagni la persona nel corso della vita”. L’iniziativa – conclude la nota – “valorizza le specificità del territorio sardo e richiama la necessità di ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari. L’obiettivo è favorire l’identificazione precoce dei fattori di rischio, sostenere stili di vita salutari e rafforzare la consapevolezza dei cittadini” attraverso un dialogo continuativo tra comunità scientifica e popolazione.