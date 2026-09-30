Garlasco, la mamma di Sempio intercettata: “Dopo 20 anni gli prendono le misure, di uguale ha solo taglia 44 di scarpe…”

(Adnkronos) – “Venerdì l’hanno chiamato a prendere le misure…ma perché non gliele avete prese a Stasi? A mio figlio gli prendete le misure venti anni dopo… venti anni dopo che è venti chili in più… e l’unica cosa che gli è rimasta uguale all’epoca è il numero di scarpe che aveva il 44 all’epoca e ce l’ha ancora adesso…ma il resto del fisico cambia”. A parlare, in un’intercettazione telefonica captata il 28 ottobre 2025, è Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio aggravato di Chiara Poggi. La conversazione ritenuta “rilevante” è inserita nell’informativa che i carabinieri del nucleo Investigativo di Milano hanno consegnato alla Procura di Pavia che indaga sul delitto di Garlasco per cui è stato condannato l’allora fidanzato della ventiseienne.

Contro Sempio, ha spiegato in un lungo comunicato la Procura di Pavia guidata da Fabio Napoleone, c’è la cosiddetta impronta 33, l’orma della mano destra lasciata sul muro quando l’assassino – a dire di chi indaga – si sporge per vedere se Chiara Poggi è morta. L’intonaco fu grattato, alla ricerca di sangue, ma il test diede esito negativo. La Procura si affida a un esame sperimentale per dimostrare che la prova non restituisce tracce ematiche “a causa dell’effetto inibente del particolato minerale alcalino dell’intonaco”. Insomma il materiale impedisce di certificare la presenza o l’assenza di tracce ematiche.

Contro l’indagato, c’è anche una nota redatta dai consulenti, sulle dimensioni della scarpa modello Frau taglia 42 – la calzatura che lasciava le famose impronte ‘a pallini’ – “che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio”. La consulente della procura Cristina Cattaneo concorda con gli altri esperti Gianpaolo Iuliano e Nicola Caprioli, e spiega che “sotto un profilo medico, un incremento ponderale nel tempo può aumentare significativamente larghezza e volume del piede” rispondendo così alla difesa che aveva sostenuto l’incompatibilità con le misure della suola del trentottenne che sostiene di calzare una 44.