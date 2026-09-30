Longo (AstraZeneca): “In Italia 66 milioni di investimenti e oltre 200 centri coinvolti”

(Adnkronos) – Quello sulla ricerca “nel nostro Paese è un investimento di 66 milioni di euro in Italia, nel tessuto scientifico di tutto il territorio. Parliamo di coinvolgere più di 200 centri italiani, sia centri di ricerca sia strutture sanitarie”. Lo ha detto Claudio Longo, Country President di AstraZeneca Italia, all’evento promosso dall’azienda a Palazzo Piacentini, sede del Mimit a Roma, sulla ricerca clinica e la cooperazione tra pubblico e privato.

“È un impegno importante, perché toccherà la ricerca clinica, gli studi osservazionali, gli studi sponsorizzati esternamente e la digital health” ha spiegato Longo. L’annuncio arriva, secondo il manager, in un momento di forti pressioni competitive in Europa e a livello globale: “È un segnale forte, che riconosce il potenziale dell’Italia e le eccellenze scientifiche presenti sul territorio”.

Per attrarre altri investimenti, Longo ha indicato alcune priorità: “Dobbiamo dare un segnale forte sull’accesso all’innovazione, che deve essere accelerato, sulla ricerca clinica e sugli incentivi agli impegni delle aziende”. Nelle scelte di investimento, ha aggiunto, “conta anche il mercato interno. La ricerca è parte integrante della filiera industriale, perché crea competenze e posti di lavoro”. “L’auspicio di AstraZeneca è continuare con questo progetto e portarne altri in futuro” ha concluso.