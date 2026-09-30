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Uccise a colpi di pietra la moglie e il figlio a Paupisi: Salvatore Ocone condannato all’ergastolo

| 30 Settembre 2026 16:03 | 0 commenti

Uccise a colpi di pietra la moglie e il figlio a Paupisi: Salvatore Ocone condannato all’ergastolo

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(Adnkronos) – La Corte di Assise di Benevento per la strage familiare di Paupisi ha condannato all’ergastolo Salvatore Ocone. L’uomo, che fu arrestato a Campobasso, era accusato di aver ucciso a colpi di pietra la moglie Elisa e il figlio 15enne Cosimo esattamente un anno fa, il 30 settembre 2025.  

I giudici hanno accolto in pieno la richiesta del pubblico ministero: per Ocone anche 8 mesi di isolamento diurno oltre alle pene accessorie previste dalla legge.  

Sopravvissuta alla tragedia l’altra figlia adolescente dell’uomo, Antonia, a lungo in pericolo di vita. Operata d’urgenza al Neuromed di Pozzilli, in Molise, la ragazza è stata dimessa lo scorso mese di marzo ed è tornata a casa. 

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