Vannacci: “Cazzullo chiede di guardare puntata su 8 settembre? Non ho tempo, lui continua a fare il cazzullo…”

(Adnkronos) – “Cazzullo continua a fare il cazzullo, non mi interessa quello che scrive, quello che fa. Al momento non ho il tempo per guardare la puntata, però qualora avessi veramente un ritaglio di tempo, lo farò con interesse. Io guardo sempre con interesse le cose. Cazzullo non è uno storico, è un divulgatore, è un giornalista”. Risponde così all’AdnKronos, Roberto Vannacci dopo l’invito del giornalista a guardare la prima puntata della trasmissione ‘Una Giornata Particolare’ in onda domani su La7, che parlerà dell’8 settembre del ’43, la data dell’armistizio e della Decima Mas, spesso rievocata negli interventi dell’ex capo della Folgore.

“La sua opinione mi interessa -dice il leader di Fn, ancora di Cazzullo- ci mancherebbe, però insomma qualche cosina l’ho già letta per conto mio, ma io approfondisco sempre”. “Non ho problemi ad aggiornare quelle che sono le conoscenze che ho”, conclude Vannacci.

“Generale, non è da lei. Argomenti, faccia valere le sue posizioni. L’ho imparato alle elementari: chi mi attacca per il mio cognome di solito non ha argomenti. Lo so, è buffo; ma è il nome di mio padre, che è pure morto, e non potrò mai averne un altro. Lei invece ha ancora tempo a cambiare idea sul duce” replica, su Instagram Aldo Cazzullo.

“Non mi dispiacerebbe che il generale Vannacci guardasse la puntata sull’8 settembre, perché si renderebbe conto che sta dicendo un sacco di inesattezze storiche. La Decima Mas dopo l’8 settembre in gran parte resta fedele al re e quindi combatte contro Hitler, contro Mussolini. Tranne un gruppo di criminali che tracciavano la X di Decima Mas sul petto dei partigiani torturati. Uccisero, bruciarono villaggi, massacrarono sacerdoti, nell’entroterra di La Spezia la Decima Mas fece delle cose terribili. Noi cerchiamo di raccontare l’8 settembre ora per ora e luogo per luogo e abbiamo girato in diversi luoghi per l’Italia per questo”, aveva detto Aldo Cazzullo rivolgendosi direttamente a Vannacci e presentando la puntata dedicata all’8 settembre, con l’armistizio, la fuga del re e di Badoglio, l’occupazione tedesca e l’inizio della Resistenza.

“Siamo stati a lungo incerti se cominciare con l’8 settembre o con la morte di Hitler. Ma cominciamo con l’8 settembre perché crediamo che sia necessario e urgente raccontare ai nostri figli e ai nostri nipoti cos’è stato il fascismo e cos’è stato il nazismo”, ha aggiunto. Poi ha spiegato a margine all’Adnkronos: “Mi piacerebbe che il generale Vannacci vedesse la puntata sull’8 settembre, non solo perché dice sciocchezze sulla Decima Mas ma più in generale perché è vero che il nazismo e il fascismo non torneranno, ma alcune idee del nazifascismo sono più vive che mai. Vannacci dice: ‘non posso essere antifascista come non posso essere antinapoleonico’. Ma attenzione che l’idea fondamentale del nazifascismo è la disuguaglianza degli esseri umani, da cui discendono razzismo, xenofobia, nazionalismo estremo e guerra. È questo che dobbiamo combattere. Deve essere anche la destra moderata, liberale, conservatrice, cattolica a combattere queste idee”.