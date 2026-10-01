Legge elettorale, Camera respinge pregiudiziali di incostituzionalità. Voto finale giovedì 8 ottobre

(Adnkronos) –

L’aula della Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni. I voti contrari sono stati 229, i favorevoli 151. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Secondo i tabulati, sono 7 i voti favorevoli in più rispetto a quelli dei partiti di maggioranza presenti.. Numeri confermati, in Transatlantico, dal responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli. I deputati del centrodestra presenti erano infatti 222, al netto delle assenze ed escludendo quelli del Misto, mentre le pregiudiziali sono state respinte con 229 voti.

“Temo i franchi tiratori? Ma per carità…”, ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, raggiunto dai giornalisti dopo il voto dell’Aula. Tajani ostenta sicurezza ed esclude il pericolo di ‘sabotatori’ all’interno della maggioranza quando si voterà su provvedimento finale con lo scrutinio segreto. Il segretario nazionale di Forza Italia e vicepremier assicura che il centrodestra sarà compatto, come ha dimostrato oggi: ”Il risultato è talmente ovvio, i numeri sono chiari…”.

Tre voti di fiducia sui primi tre articoli, che verranno richiesti alle 14 di lunedì, più il voto finale in diretta televisiva giovedì 8 ottobre. Questo quanto deciso nella conferenza dei capigruppo di Montecitorio sui modi e tempi della legge elettorale. La prima e la seconda fiducia sul primo e secondo articolo verranno votate martedì, mercoledì dalle 9, invece, inizieranno le dichiarazioni di voto e votazione della fiducia sull’articolo 3. Al termine, fino alle 13.30, si voterà l’articolo 8. Sempre mercoledì, dopo il question time, dalle 16.15 alle 20 verranno votati gli ordini del giorno. Giovedì 8 ottobre ci sarà la diretta televisiva per il voto finale, con dichiarazioni di voto dalle 10.30 e voto alle 12:30.