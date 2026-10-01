Meloni a von der Leyen: tener conto di inflazione in valutazione regole spesa

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Roma, 1 ott. (askanews) – “Siamo consapevoli dei rischi connessi alla modifica di regole di bilancio introdotte di recente, volte a perseguire un obiettivo che tutti condividiamo: la sostenibilità del debito. Siamo altresì pienamente consapevoli degli impegni assunti dall’Italia nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi in corso e della necessità di rispettare il percorso correttivo della spesa netta. Riteniamo tuttavia che il quadro di bilancio consenta alla Commissione europea di tenere conto” della crescita dell’inflazione “nel valutare, ex ante, il rispetto della regola di spesa in sede di esame dei prossimi Documenti programmatici di bilancio”. Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella lettera inviata alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere una maggiore flessibilità a causa della crescente inflazione.
“Ritengo che si tratti di una questione urgente, non più rinviabile, che dovrebbe essere discussa dai Ministri delle Finanze nella prossima riunione dell’ECOFIN”, conclude.
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