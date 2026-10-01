Nautica, Formenti (Confindustria Nautica): “Vicinissimi a diventare il più grande salone al mondo”

(Adnkronos) – “Siamo abbastanza emozionati, in particolare per il passaggio della nave e l’inno. Abbiamo un salone bellissimo e una Genova messa a nuovo: sia la sindaca Salis che il Presidente Bucci ci hanno dato la possibilità di avere un waterfront che ci permette di poter diventare davvero il più grande salone al mondo, siamo ormai vicinissimi. Mi aspetto tanto per noi, per i nostri imprenditori e anche per la città. Ormai quasi non abbiamo rivali, gli altri stanno perdendo il passo, noi invece siamo in crescita continua: spostando la data siamo riusciti ad avere anche i superyacht, siamo completi ed è solo l’inizio. Con la nuova darsena preannunciata da Paroli, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, avremo spazio per yacht di dimensioni ancora maggiori. Siamo sopra e vogliamo rimanerci”. Lo ha detto Piero Formenti, Presidente di Confindustria Nautica, intervenendo alla giornata inaugurale del 66esimo Salone Nautico di Genova, in svolgimento fino al 6 ottobre e intitolato ‘We are made of sea’.