Padel, al Fip Gold di Perugia brillano i big del ranking mondiale

Roma, 1 ott. (askanews) – È iniziato alla Padel Arena il Fip Gold Mediolanum Padel Cup di Perugia, uno degli appuntamenti di punta della Federazione Internazionale Padel nonché terzo torneo più importante disputato in Italia dopo il Major di Roma e il P1 di Milano. Nel tabellone maschile – si legge in una nota – sono subito entrati in scena alcuni dei principali protagonisti del circuito mondiale, con l’esordio dei numeri 1 del seeding Lucas Bergamini e Jairo Bautista e il successo di Javi Garrido e Juani De Pascual nel match più atteso della giornata contro Lucho Capra e Maxi Sanchez.

Bergamini, brasiliano numero 19 del Fip Ranking, e Bautista, spagnolo numero 23, hanno superato in due set Lorenzo Di Giovanni e Giuseppe Fino (6-3 6-4). Vittoria netta anche per Garrido e De Pascual: le teste di serie numero 6, al primo torneo in coppia, hanno battuto 6-3 6-1 gli argentini Lucho Capra e Maxi Sanchez, quest’ultimo già numero 1 del mondo, conquistando l’accesso agli ottavi di finale.

Buona prova anche per due giovani della NextGen italiana, Noa Bonnefoy e Michele Brambilla, ventenni e vincitori a luglio della medaglia d’oro al Fisu World University Championship Padel. Gli azzurri hanno impegnato fino al tie-break del secondo set gli spagnoli Alex Arroyo e Jose Jimenez, rispettivamente numero 28 e 29 del mondo e teste di serie numero 4 (6-2 7-6 il risultato finale). Ha iniziato bene il torneo anche Javi Barahona, vincitore del Fip Silver di Perugia nel 2025, che insieme a Maxi Sanchez Blasco ha superato 6-3 6-4 Patiniotis/Garcia. Avanti anche Javi Garcia, altro vincitore dell’edizione 2025, quest’anno in coppia con Alex Ruiz.

Venerdì, a partire dalle 12, sarà invece il turno delle principali protagoniste del tabellone femminile. Tra le più attese ci sono le azzurre Carolina Orsi, Giulia Dal Pozzo e Carlotta Casali, tutte protagoniste delle recenti medaglie conquistate dalla Nazionale tra Mondiali, Europei e Giochi del Mediterraneo. Orsi giocherà insieme alla ex numero uno mondiale Patty Llaguno contro Giuditta Beltrami e Michela Zaccagnini. Dal Pozzo sarà in coppia con Nuria Rodriguez contro Francesca Scrinzi e Vittoria Giraldi. In campo – conclude la nota – anche Carlotta Casali insieme a Nerea Guerra, contro Deborah Cruciani e Micaela Moroni.