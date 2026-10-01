Raynair, Wilson: biglietti aumenteranno, ma meno dei concorrenti

Roma, 1 ott. (askanews) – “Quello che succederà nel mercato è che il prezzo del carburante è aumentato e le compagnie aeree cercheranno di recuperarne una parte. E ciò che accadrà è che alcuni dei nostri concorrenti non avranno altra scelta se non quella di aumentare i biglietti in modo sostanziale. E probabilmente anche le tariffe di Ryanair aumenteranno, ma a un livello molto inferiore rispetto ai nostri concorrenti. Quindi, se volete ottenere le tariffe più basse, è ancora con Ryanair, perché abbiamo questa differenziazione sui costi”. Lo ha detto Eddie Wilson l’amministratore delegato di Ryanair, nel corso della conferenza stampa a Roma.

“Ci sarà sempre una tariffa d’ingresso a 19 euro – ha spiegato – ma la questione è quanti biglietti a quel prezzo ci saranno su ciascun volo. Abbiamo le tariffe più basse sul mercato con un margine notevole. Quindi, se le tariffe salgono, crediamo che più persone voleranno con Ryanair perché i nostri prezzi, in confronto, saranno comunque molto più bassi dei concorrenti”.

“Non è una questione di alzare i prezzi – ha precisato – voglio dire, ciò che succede è che bisogna pagare il carburante. Se il carburante rimane caro, questo incide sui costi. La questione è se il consumatore ha la capacità di soddisfare ciascuna domanda. Alcuni dei nostri concorrenti non avranno altra scelta se non smettere di volare, oppure… si vede già il sistema vacillare con alcune compagnie aeree più piccole. E le nostre tariffe, in quel in quel contesto, aumenteranno, sì. Quindi, se volete trovare tariffe economiche, acquistatele ora”.