Rischio idraulico e prevenzione in Calabria, via libera all’Atto di indirizzo. Montuoro “Comuni e Regione insieme per la sicurezza del territorio”

CATANZARO (ITALPRESS) – “Con l’obiettivo di una strategia d’azione coordinata e regole chiare per proteggere il territorio calabrese in vista dell’inverno abbiamo ufficialmente trasmesso ai Comuni e a tutti gli enti competenti l’Atto di indirizzo per l’esecuzione degli interventi di prevenzione del rischio idraulico”. È quanto comunica l’assessore all’ambiente della regione Calabria Antonio Montuoro, specificando che “il documento, approvato lo scorso 9 settembre dalla Struttura di Coordinamento Regionale, nasce come risposta concreta ai cambiamenti climatici in atto e si configura come una comunicazione formale e un vademecum operativo imprescindibile per la pianificazione degli interventi di pulizia periodica sul reticolo idrografico regionale”. “Al fine di garantire un’adeguata prevenzione – prosegue Montuoro – considerati i cambiamenti climatici in atto e l’approssimarsi della stagione invernale si è ritenuto opportuno specificare le norme che, se correttamente applicate, ridurrebbero notevolmente i rischi diretti e indotti a cui è esposto l’intero territorio regionale. Tale mitigazione, infatti, necessita imprescindibilmente di un’azione sinergica da parte dei vari soggetti attuatori, sia pubblici sia privati”.

Il documento scaturisce da un’attenta analisi del complesso quadro normativo e degli strumenti di pianificazione di riferimento. Il suo obiettivo principale è la chiara delineazione delle competenze in capo a ciascun ente, la definizione delle tipologie di intervento da eseguire (suddivise in manutenzione ordinaria, straordinaria e nuovi interventi strutturali) nonché delle relative procedure autorizzative. “Il testo – spiega l’esponente della Giunta regionale – rappresenta un vademecum operativo finalizzato ad indirizzare i vari enti verso una corretta attività di prevenzione e di controllo, soprattutto nelle aree a più alto rischio idrogeologico – quali, a titolo esemplificativo, le zone urbanizzate e le intersezioni dei corsi d’acqua con le infrastrutture viarie e ferroviarie“. L’atto è rivolto in modo specifico ai soggetti proprietari o gestori delle reti infrastrutturali, ai singoli presidi idraulici e agli uffici comunali preposti. A loro viene chiesto di porre in essere tutti i provvedimenti necessari per integrare quanto già previsto nei rispettivi regolamenti di Polizia urbana e rurale e nella Pianificazione comunale di Protezione civile. L’assessore Montuoro lancia un preciso messaggio alle massime autorità locali per la tutela della pubblica incolumità: “La prevenzione è un dovere collettivo e la Regione Calabria intende supportare ogni territorio in questo percorso fondamentale”.

– foto ufficio stampa Regione Calabria –

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