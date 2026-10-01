Tanta nuova musica per Vasco Rossi col singolo Marea e il nuovo album

Milano, 1 ott. (askanews) – Vasco Rossi non smette mai di stupire, dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico programmato di decompressione lombare alla schiena il 16 settembre, ecco le ultime notizie, in ordine cronologico, che riguardano il rocker di Zocca, più in forma che mai.

Andiamo con ordine, dal 2 ottobre è fuori dappertutto il video live e singolo di Marea.

Un potente e intimo abbraccio di fragilità: è in arrivo il 2 Ottobre su tutte le piattaforme digitali il nuovo video e singolo live di “Marea”, brano simbolo dei concerti 2026.

“Marea” non era mai stata eseguita dal vivo prima d’ora (“Chissà perché”, si chiede oggi lo stesso Vasco). Il brano figurava tra i primi posti nella lista dei desideri dei fan, che in questo tour hanno visto finalmente esaudito (o quasi) ogni loro sogno.

Se nel 1996 questa canzone chiudeva il discorso (iniziato con “Un gran bel film”) all’interno dell’album “Nessun pericolo per te”, nella setlist del 2026 guida invece un trittico di ballad introspettive dal grandissimo impatto emotivo. Posizionata in apertura della seconda parte dello show, “Marea” precede “Siamo soli” e “Se ti potessi dire”.

“È il momento più dark e psichedelico del concerto”, spiega Vince Pastano, che ne ha curato il nuovo arrangiamento. “Proprio come le liriche, un inferno della mente”.

Il video live, firmato dalla regia di Pepsy Romanoff, restituisce appieno la straordinaria e viscerale interpretazione di Vasco: un’esibizione partecipata, intensa. Da brividi.

“Marea” costituisce la prima anticipazione dell’album “Vasco Live 20|26 – The Essentials”, in uscita il prossimo 27 novembre, che raccoglie 17 brani scelti tra gli “inediti a concerto e le rarità”, proposti durante i live 2026, musicalmente rivisitati da Vince Pastano.

Una selezione di pezzi “essenziali” – da “Vado al massimo” a “Un mondo migliore” – che formano l’ossatura principale della setlist di quest’anno.

L’album è disponibile in preordine su tutti gli store dal 2 Ottobre nelle versioni 1CD Digisleeve, 3LP Gatefold in vinile nero e nella speciale versione 3LP numerato in vinile giallo, disponibile solo sul Blasco Shop. Per i Fan e collezionisti anche i bundle con il libro fotografico del tour 2026.

Infine, Vasco Rossi è il primo artista italiano ad utilizzare il Tiny Vinyl, un vinile da 4 pollici con una canzone per lato. I Tiny Vinyl sono più piccoli dei 45 giri (i 45 giri sono 17,5 cm, i Tiny Vinyl sono 10 cm) e girano a 33 giri, come gli LP. Sarà stampata, infatti, un’edizione esclusiva blu trasparente contenente due tra le canzoni più amate tra i super collezionisti: “Marea” e “Idea 77”. Il Tiny Vinyl è un regalo agli iscritti biennali del Blasco Official Fan Club e non sarà dunque in vendita.

Il 7 Ottobre, all’Università di Salerno, Vasco diventerà: “Professore”

L’Università degli Studi di Salerno Conferisce a Vasco Rossi il Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Politica e Comunicazione, riconoscendo nel suo percorso artistico, culturale e pubblico un’esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre quarant’anni di carriera, Vasco Rossi ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare fenomeno culturale, identitario e comunicativo.

“Il conferimento del Dottorato Honoris Causa a Vasco Rossi – dichiara il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio – riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. La continuità e la profondità del rapporto costruito con i diversi pubblici rappresentano un’esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione”.

La Cerimonia ufficiale di conferimento del Dottorato H.C. si terrà mercoledì 7 ottobre 2026, alle ore 15.30, presso l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” dell’Università di Salerno – Campus di Fisciano.