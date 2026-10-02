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Alitalia, processo per bancarotta fraudolenta: tribunale di Civitavecchia assolve Montezemolo e altri 13

| 2 Ottobre 2026 21:03 | 0 commenti

Alitalia, processo per bancarotta fraudolenta: tribunale di Civitavecchia assolve Montezemolo e altri 13

AdnKronos
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(Adnkronos) – Il tribunale di Civitavecchia ha assolto quattordici imputati, fra i quali l’ex ad Luca Cordero di Montezemolo, con la formula “perché il fatto non sussiste” nel processo per bancarotta fraudolenta e altri reati societari nei confronti degli ex amministratori e sindaci di Alitalia, dichiarata insolvente nel 2017 e ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria.  

I fatti contestati riguardavano la gestione della compagnia aerea negli anni dal 2014 al 2017. Escluse le responsabilità anche per la stessa società Alitalia Sai. Tra gli assolti, oltre a Montezemolo, anche gli ex amministratori delegati Silvano Cassano e Marc Cramer Ball e l’ex Cfo, Duncan Naysmith. 

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