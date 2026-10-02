Cristina Donà, esce il 13 ottobre nuovo singolo “Possibili superstiti”

Roma, 2 ott. (askanews) – A cinque anni di distanza dal precedente capitolo discografico, esce il 13 ottobre “Possibili superstiti”, il nuovo singolo di Cristina Donà, una delle più stimate cantautrici italiane. Il brano, disponibile su tutti gli store digitali per l’etichetta Futurecords, anticipa la pubblicazione del nuovo album di inediti previsto entro la fine dell’anno.

Contemporaneamente alla sua uscita, l’artista presenterà il nuovo singolo per la prima volta dal vivo durante la serata finale del “Premio Strega Poesia 2026”. L’evento, che accoglierà Cristina Donà in veste di ospite musicale, si svolgerà a Roma il 13 ottobre presso l’Acquario Romano e sarà trasmesso in diretta streaming su Raiplay.

Il singolo è liberamente ispirato al film di di Jacques Audiard “Un sapore di ruggine e ossa” del 2012 con Marion Cotillard e Matthias Schoenaerts, a sua volta tratto dall’omonima raccolta di racconti di Craig Davidson.

Parlando di “Possibili superstiti” Cristina Donà afferma: “Un uomo e una donna si aggrappano l’uno all’altra per sopravvivere alla brutalità degli eventi. È la vita che li costringe a confrontarsi con improvvise catastrofi personali e repentine cadute a terra dove la polvere annebbia la vista e lascia in bocca un sapore aspro. L’elemento acqua spesso li sommerge, in senso fisico o metaforico: una forza che può farli annegare o sollevarli. Il brano, cantato in punta di voce, descrive la sottile membrana che ci permette di vivere, l’esile filo che sostiene le nostre esistenze. Ogni tanto arriva una cantilena morbida, come le onde di un mare calmo, che apre la vista su un paesaggio fatto di piccoli gesti di resistenza quotidiana e volontà di tenace sopravvivenza”.