Orsini: pronti a sostenere Meloni su infrazione al Patto di stabilità

Roma, 2 ott. (askanews) – “Ci vuole il coraggio di dire ‘facciamo infrazione'”. E “dobbiamo dire la verità noi sosteniamo il presidente del Consiglio, il governo e le forze politiche che ci stanno, che dicano noi vogliamo salvaguardare l’industria del Paese, che fa il welfare dell’83%, a discapito di fare infrazione sia sulla difesa dai prodotti cinesi, sia sull’energia, perché l’energia c’è qualcuno che ci sta rubando dei soldi che si chiama Ets. Se questo verrà fatto noi ci saremo e faremo in modo che tante Confindustrie europee verranno al nostro fianco”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in occasione della conferenza “Industria Marche 2026 – Il coraggio di cambiare”, organizzato da Confindustria Marche ad Ancona.

“Io sostengo il presidente del Consiglio (Giorgia Meloni) nel fare infrazione”, ha detto ancora Orsini, che rivolgendosi alla platea ha chiesto: “Voi volete chiudere o stare vivi?”.