Padel, al Fip Gold di Perugia derby azzurro Orsi-Casali nei quarti

Roma, 2 ott. (askanews) – Esordio vincente per le azzurre Carolina Orsi, Carlotta Casali e Giulia Dal Pozzo al Fip Gold di Perugia, il terzo torneo di padel più importante d’Italia dopo il Major di Roma e il P1 di Milano. I risultati della giornata – si legge in una nota – hanno definito il derby italiano tra Orsi e Casali, in programma sabato nei quarti di finale, mentre Dal Pozzo, in coppia con la spagnola Nuria Rodriguez, affronterà Clarissa Aima e Caterina Baldi.

Orsi, numero 29 del ranking mondiale, in coppia con la spagnola Patty Llaguno, ex numero uno del mondo, ha superato Giuditta Beltrami e Michela Zaccagnini concedendo un solo game in due set. Vittoria per 6-1 6-1 anche per Casali e Nerea Guerra contro Deborah Cruciani e Micaela Moroni. Le due azzurre si contenderanno così un posto in semifinale in un confronto che mette in palio anche punti preziosi per il ranking internazionale e darà una carica in più per il Mondiale di Doha di novembre al quale entrambe aspirano.

Avanza con decisione anche Dal Pozzo, numero 26 del mondo. La 20enne azzurra e Rodriguez hanno superato Francesca Scrinzi e Vittoria Giraldi in due set. Nei quarti troveranno Aima e Baldi, quest’ultima tra le italiane più in evidenza nella stagione. Le due avversarie si sono già distinte insieme nel 2024, quando raggiunsero gli ottavi di finale del Milano Premier Padel P1 partendo dalle qualificazioni.

Prosegue intanto il cammino anche della coppia testa di serie numero 1 del tabellone femminile, formata da Veronica Virseda e Martina Fassio, che hanno battuto Coppola e Livioni per 6-0 6-2. Nei quarti affronteranno Daniela Portilla e Claudia Ordonez.

Nel tabellone maschile avanzano le principali teste di serie. Alex Arroyo, numero 28 del mondo, e Jose Jimenez, numero 29, hanno battuto in due set Mario Huete e Jaime Munoz. Successo in rimonta per Lucas Bergamini e Jairo Bautista, teste di serie numero uno, che dopo aver perso il primo set contro Morales e Varo hanno ribaltato il risultato – conclude la nota – imponendosi 5-7 6-1 7-6.