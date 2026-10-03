A Grottaglie partito primo volo cargo per Istanbul, Decaro “Piattaforma logistica a servizio dell’economia del Mezzogiorno”

BARI (ITALPRESS) – Un nuovo collegamento al servizio delle imprese del Mezzogiorno. È partito questa mattina dall’aeroporto di Taranto-Grottaglie il primo volo cargo alla volta di Istanbul. Una nuova connessione logistica pensata per rafforzare la capacità delle imprese pugliesi di raggiungere rapidamente i mercati internazionali e per valorizzare, in particolare, le produzioni agroalimentari del territorio. Il collegamento, realizzato nell’ambito della collaborazione tra Poste Air Cargo e Turkish Cargo, permette alle merci in partenza dalla Puglia di accedere a un network internazionale di oltre 300 destinazioni, essendo Istanbul uno dei principali hub internazionali del trasporto aereo delle merci. I prodotti pugliesi viaggeranno su un Boeing 737F della flotta di Poste Air Cargo e potranno raggiungere numerosi mercati del Medio Oriente, dell’Asia, dell’Africa, del Nord Europa e del Nord America. Il nuovo collegamento consente così alle imprese di ridurre la necessità di trasferire le proprie merci su gomma verso altri grandi aeroporti cargo italiani ed europei prima della spedizione internazionale.

“In questo momento di grave incertezza per le imprese, dovuto al contesto geopolitico con le relative conseguenze che anche l’Italia sta scontando, a cominciare dal prezzo del carburante, investire in una nuova piattaforma trasportistica che favorisce le esportazioni e riduce di costi credo sia un supporto importante che la Regione sta offrendo alle nostre realtà produttive, a cominciare dall’industria agroalimentare – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro – Per queste infatti, la riduzione dei costi si somma alla riduzione dei tempi del viaggio, con un’incidenza positiva anche sulla qualità del prodotto esportato. In uno scenario economico e politico di grande trasformazione, fortemente condizionato da un sentimento di paura, aprirsi al mondo e creare collegamenti sicuri ed efficienti è per la Regione Puglia una leva di sviluppo che punta a ridurre a monte i costi sostenuti per le aziende ma anche ad aumentare il loro potenziale in internazionalizzazione su mercati ancora inesplorati. Il primo volo cargo da Grottaglie è una scommessa che facciamo sulle nostre imprese e sul nostro territorio e ci auguriamo che insieme a noi voglia scommettere un intero sistema produttivo che qui all’aeroporto di Grottaglie può trovare opportunità, sviluppo e nuove occasioni di crescita”.

“Oggi – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – abbiamo aperto una nuova porta della Puglia sul mondo grazie ad un eccellente lavoro di squadra con la Regione Puglia, con gli operatori della logistica e con tutti i soggetti che hanno contribuito a costruire le condizioni necessarie per l’avvio del servizio. Abbiamo lavorato perché la piattaforma cargo di Grottaglie fosse pronta ad accogliere questa sfida, mettendo a sistema infrastrutture, autorizzazioni, servizi e competenze. Il cargo rappresenta un passaggio importante per la competitività delle nostre imprese, perché significa avvicinare i prodotti ai mercati, ridurre i tempi e offrire nuove opportunità soprattutto alle filiere che hanno bisogno di velocità e affidabilità. Una connessione che nasce per l’agroalimentare, ma guarda verso una piattaforma logistica capace di sostenere la crescita delle imprese, l’internazionalizzazione delle produzioni e la competitività dell’intero Mezzogiorno. Ora la sfida è consolidare i volumi, intercettare nuovi traffici e accompagnare le imprese nell’utilizzo di questa infrastruttura”.

“Il primo volo cargo da Taranto-Grottaglie diretto a Istanbul – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura e sviluppo rurale, Francesco Paolicelli – segna un passaggio importante per la capacità della Puglia e del Mezzogiorno di portare le proprie eccellenze agroalimentari sui mercati internazionali. È il risultato di una visione che mette in relazione produzione, infrastrutture e logistica, trasformando il potenziale delle nostre filiere in nuove opportunità di crescita e competitività. Come Regione Puglia abbiamo creduto in questo progetto e lo abbiamo sostenuto con risorse dedicate, perché investire nella logistica significa investire direttamente nel futuro della nostra agricoltura. Le nostre aziende producono qualità, eccellenze riconosciute e prodotti richiesti sui mercati internazionali: dobbiamo metterle nelle condizioni di competere ad armi pari, superando gli svantaggi legati alla distanza dagli hub logistici del Nord Italia e dell’Europa. Istanbul rappresenta il primo snodo di una connessione che potrà aprire l’accesso a centinaia di destinazioni nel mondo. È un passaggio strategico che guarda oltre i confini regionali e può anche rafforzare il ruolo di Grottaglie come piattaforma logistica al servizio della Puglia e dei territori del Sud. La sfida, adesso, è consolidare questo collegamento e costruire nuove opportunità per le filiere produttive, generando valore per le imprese, lavoro e sviluppo per il territorio. Con questo primo volo non inauguriamo soltanto una rotta, ma una nuova prospettiva per portare le produzioni del nostro territorio sempre più lontano, facendo della qualità agricola del Mezzogiorno una presenza ancora più forte sui mercati globali”.

Il progetto sperimentale, promosso dalla Regione Puglia, prevede una fase di avvio triennale, dal 2026 al 2028, con un investimento regionale di oltre 1,3 milioni di euro destinato a sostenere la fase di start-up e a favorire il consolidamento dei collegamenti. Nel polo logistico di Grottaglie, realizzato da Aeroporti di Puglia insieme al sub-concessionario Gesfa, sono state predisposte le strutture necessarie allo sviluppo delle attività cargo, con una particolare vocazione alla movimentazione delle merci fresche e alla gestione della catena del freddo.

– foto ufficio stampa Regione Puglia –

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