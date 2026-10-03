Atp 500 Tokyo, Arnaldi ko contro Alcaraz agli ottavi di finale. Berrettini si arrende in due set a Vallejo

ROMA (ITALPRESS) – Matteo Arnaldi cede agli ottavi di finale del “Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships”, il torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.342.275 dollari in corso sul cemento dell’Ariake Colosseum di Tokyo. Il ligure, numero 37 del mondo, si arrende al secondo turno di fronte allo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del ranking internazionale e prima forza del tabellone, col punteggio di 7-6 (6) 6-1. Rammarico per Arnaldi per il primo parziale: nel tie-break l’azzurro conduceva per 6-2 e ha fallito quattro set ball, cedendo sei punti di fila e la prima frazione, prima di “crollare” nel set successivo. Ai quarti di finale Alcaraz sfiderà il canadese Denis Shapovalov, vincitore oggi contro il cileno Alejandro Tabilo con lo score di 7-5 3-6 6-4.

Anche Matteo Berrettini è uscito di scena agli ottavi. Il giocatore romano, numero 47 del mondo, si è arreso al secondo turno di fronte al paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, numero 56 del ranking internazionale, con lo score di 7-6 (6) 6-1. Rammarico per l’azzurro per la prima frazione, nella quale ha fallito 4 set ball: uno sul 5-4, con l’avversario al servizio, e tre nel tie-break, quando conduceva per 6-3, prima di “crollare” sotto i colpi di Vallejo.

– foto di repertorio IPA Agency –

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