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Bimbo di un anno muore poco dopo il ricovero, disposta l’autopsia: dramma a Treviso

| 3 Ottobre 2026 14:03 | 0 commenti

Bimbo di un anno muore poco dopo il ricovero, disposta l’autopsia: dramma a Treviso

AdnKronos
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(Adnkronos) – L’Ulss 2 di Treviso comunica il decesso di un bambino di un anno, avvenuto nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 ottobre. Poco dopo la mezzanotte di giovedì il Suem 118 è stato allertato dai familiari, residenti in un comune dell’hinterland trevigiano. Giunto sul posto, il personale sanitario ha trovato il bambino, a cui non era stata diagnosticata in precedenza alcuna patologia, in arresto cardiaco.
 

Immediatamente sono state avviate le manovre di rianimazione e si è proceduto all’intubazione del piccolo, subito trasportato al Pronto soccorso del Ca’ Foncello. Ad attenderlo erano presenti, oltre ai medici del Pronto soccorso, anche anestesisti e pediatri, allertati vista la gravità della situazione. 

Le manovre rianimatorie sono proseguite a lungo, senza che purtroppo si verificasse una ripresa dell’attività cardiaca. All’1.30 è stato dichiarato il decesso. Per far luce sulle cause della morte sarà effettuata l’autopsia. La direzione dell’Ulss 2 esprime la propria vicinanza alla famiglia in questo momento di immenso dolore. 

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