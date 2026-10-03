Lituania, cessato allarme per possibile incursione aerea: “Potete lasciare i rifugi”

(Adnkronos) – Allarme rientrato in Lituania. “Le Forze Armate lituane informano: cessato allarme. Potete lasciare luoghi sicuri o rifugi”, si legge in un messaggio di emergenza pubblicato dal sito della radiotelevisione della Lituania, la Lrt, dopo il messaggio di “possibile allarme per incursione aerea”. “E’ stato confermato che non vi era alcuna minaccia aerea poiché l’oggetto non rappresentava un pericolo. Al momento non saprei dire se si sia trattato semplicemente di uccelli in volo o di qualche altro oggetto”, ha precisato in radio il direttore dell’unità di crisi Nkvc, Vilmantas Vitkauskas.

Questa mattina era scattato l’allarme per la possibile presenza di un drone nello spazio aereo della Lituania. “Le Forze Armate lituane informano: possibile allarme per incursione aerea. Cercate un luogo sicuro. Se notate un oggetto sospetto, tenetevi a distanza e chiamate il 112. Attendete il cessato allarme”, si leggeva in un messaggio di emergenza pubblicato dal sito della radiotelevisione della Lituania, la Lrt. Secondo l’unità di crisi Nkvc si sono alzati i jet.

“L’oggetto non è stato identificato – ha detto in radio il direttore dell’Nkvc Vilmantas Vitkauskas – Riceviamo segnalazioni di abitanti che riferiscono di aver visto presumibilmente un oggetto, già fuori dalla zona di Vilnius, spostarsi in direzione di Jonava. Ma non possiamo confermare, si tratta di segnalazioni di abitanti”.