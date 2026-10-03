Meloni e 16 leader Ue: agricoltura e coesione priorità prossimo bilancio

Roma, 3 ott. (askanews) – “Insieme al presidente della Romania Nicusor Dan, abbiamo unito 17 Amici della Coesione, Stati membri dell’UE, attorno a un obiettivo comune: preservare l’Agricoltura e la Coesione come priorità centrali nel prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell’Europa”. Lo annuncia la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su X pubblicando la lettera inviata dai leader di 17 paesi europei al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e al premier irlandese Micheál Martin che guida il semestre di Presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea “in vista dei prossimi passi nelle negoziazioni sull’MFF”, il bilancio pluriennale europeo.

“Siamo fortemente convinti che ciò sia realizzabile”, osserva la premier.