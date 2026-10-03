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Sequestrate 19 piantagioni di canapa indiana in località montuose della Calabria

| 3 Ottobre 2026 08:17 | 0 commenti

Sequestrate 19 piantagioni di canapa indiana in località montuose della Calabria

Italpress, Calabria Italpress
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CATANZARO (ITALPRESS) – L’intensificazione dell’attività di controllo da parte della Guardia di Finanza del Comando Regionale Calabria, delle aree ritenute particolarmente a rischio, a partire da quelle impervie e ricche di vegetazione, ha consentito di individuare e sequestrare 19 piantagioni di canapa indiana in diverse località montuose costituite complessivamente da 5.550 piante.

Le stesse, una volta giunte a completa maturazione e sottoposte al processo di lavorazione e confezionamento, avrebbero consentito, all’esito dell’immissione in commercio dello stupefacente, illeciti guadagni per le organizzazioni criminali, per oltre 8,3 milioni di euro.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).

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