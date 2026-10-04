Ballando con le stelle senza Selvaggia Lucarelli, lei rompe il silenzio: “È tutto stupendo”

(Adnkronos) –

Selvaggia Lucarelli ha rotto il silenzio dopo la prima puntata di Ballando con le stelle. Dopo dieci anni dietro al bancone della giuria, la giornalista è oggi opinionista del Grande Fratello Vip e il suo posto, fisicamente, è stato occupato da Barbara d’Urso, al debutto da giurata.

La curiosità dei telespettatori era tanta: su chi avrebbe preso il suo posto e, soprattutto, se qualcuno sarebbe riuscito a raccogliere la sua eredità. Nel corso degli anni, infatti, la giornalista si è sempre distinta per i commenti graffianti, spesso diventata protagonista delle dinamiche e delle polemiche nate all’interno del programma. Tra i botta e risposta più discussi, proprio quello dello scorso anno, con Barbara d’Urso.

Dopo la prima puntata andata in onda ieri, sabato 3 ottobre, su Rai1, Lucarelli ha commentato sui social, senza però citare direttamente il programma, né la nuova giurata. Il messaggio, tuttavia, sembra proprio un riferimento diretto, soprattutto come risposta alle reazioni del pubblico. “Anni di ‘levatela da lì’, poi anni di ‘lasciatela lì’, poi vado altrove e ‘ridatecela'”, ha scritto l’opinionista, facendo riferimento ai commenti che circolano sui social.

“È tutto stupendo. Grazie per l’affetto, ho letto e mi ha fatto piacere, ma alla fine è solo tv”, ha aggiunto Lucarelli, a corredo di una foto che la ritrae seduta, quasi fosse su un trono. “E, come intuite dalla foto, resto umile”, ha concluso con la sua solita sottile ironia.